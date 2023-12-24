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НАВОДНЕНИЕ ПОСЛЕ ШТОРМА ⟩ Во многих частях Германии проливные дожди привели к обширным наводнениям

rus.postimees.ee
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Недалеко от города Мюльхайм-ан-дер-Рур на западе Германии река Рур уже вышла из берегов, и наводнения ожидаются в нескольких районах страны.
Недалеко от города Мюльхайм-ан-дер-Рур на западе Германии река Рур уже вышла из берегов, и наводнения ожидаются в нескольких районах страны. Фото: IMAGO/Jochen Tack

После того как шторм под названием Золтан обрушился на Германию и вывел реку Эльбу из берегов, например, в Гамбурге, продолжающиеся дожди грозят наводнениями в большей части страны.

Германская метеорологическая служба (DWD) выдала предупреждение шести федеральным землям, добавляя, что сильные дожди продолжатся до первого дня Рождества. В некоторых районах за 48-96 часов может выпасть до 100-150 литров дождя на квадратный метр, сообщает Deutsche Welle.

«Таким образом, напряженная ситуация продолжается, когда в некоторых районах постоянно идет дождь и происходят наводнения», - сказал метеоролог DWD Марсель Шмид новостной сети RND. По словам метеорологической службы, наводнения, прежде всего, могут затронуть земли Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Гессен, Бавария и Саксония.

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