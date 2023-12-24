После того как шторм под названием Золтан обрушился на Германию и вывел реку Эльбу из берегов, например, в Гамбурге, продолжающиеся дожди грозят наводнениями в большей части страны.
Для подписчиков
НАВОДНЕНИЕ ПОСЛЕ ШТОРМА ⟩ Во многих частях Германии проливные дожди привели к обширным наводнениям
Германская метеорологическая служба (DWD) выдала предупреждение шести федеральным землям, добавляя, что сильные дожди продолжатся до первого дня Рождества. В некоторых районах за 48-96 часов может выпасть до 100-150 литров дождя на квадратный метр, сообщает Deutsche Welle.