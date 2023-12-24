НАВОДНЕНИЕ ПОСЛЕ ШТОРМА ⟩ Во многих частях Германии проливные дожди привели к обширным наводнениям

Недалеко от города Мюльхайм-ан-дер-Рур на западе Германии река Рур уже вышла из берегов, и наводнения ожидаются в нескольких районах страны.

После того как шторм под названием Золтан обрушился на Германию и вывел реку Эльбу из берегов, например, в Гамбурге, продолжающиеся дожди грозят наводнениями в большей части страны.