Министр здравоохранения Эстонии Рийна Сиккут (социал-демократы) в веб-издании Med24 прогнозирует, что в следующем году в систему здравоохранения вернется больше медсестер, чем раньше.
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Сиккут прогнозирует улучшение ситуации с возвращением медсестер в здравоохранение в ближайшие годы
Сиккут признала, что, хотя в сфере здравоохранения не хватает работников, радует тот факт, что медицинские факультеты и высшие медицинские учебные заведения популярны среди выпускников, так что кабинеты не останутся пустыми. Однако нагрузка даже после пандемии остается высокой, и необходимо договориться о нормах нагрузки для всех медработников.