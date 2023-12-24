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Сиккут прогнозирует улучшение ситуации с возвращением медсестер в здравоохранение в ближайшие годы

BNS
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Министр здравоохранения Эстонии Рийна Сиккут.
Министр здравоохранения Эстонии Рийна Сиккут. Фото: Tairo Lutter

Министр здравоохранения Эстонии Рийна Сиккут (социал-демократы) в веб-издании Med24 прогнозирует, что в следующем году в систему здравоохранения вернется больше медсестер, чем раньше.

Сиккут признала, что, хотя в сфере здравоохранения не хватает работников, радует тот факт, что медицинские факультеты и высшие медицинские учебные заведения популярны среди выпускников, так что кабинеты не останутся пустыми. Однако нагрузка даже после пандемии остается высокой, и необходимо договориться о нормах нагрузки для всех медработников.

«Что касается такого соглашения в 2024 году, я бы на это не ставила, но деление обязанностей продолжится - изменения в праве на выписывание рецептов для акушерок и медсестер в следующем году должны быть реализованы. Также необходимо заключение нового коллективного договора, чтобы создать уверенность в росте заработной платы на следующие годы. И врачи-медсестры работают не только в Таллинне и Тарту - ни один министр до сих пор не подписывал так много стартовых грантов. Чтобы никто не мог побить этот рекорд, с нового года гранты будет обрабатывать Департамент здоровья. В следующем году также должно начаться возвращение медсестер в систему здравоохранения», - сказала Сиккут Med24.

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