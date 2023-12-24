ГАЛЕРЕЯ ⟩ Город-призрак: как Вифлеем встречает Рождество во время войны с ХАМАС

На главной площади Вифлеема нет ни рождественской елки, ни праздничных украшений, ни иностранных туристов, ежегодно заполняющих улицы города во время рождественского сезона.

На пустой площади можно увидеть лишь десятки патрулирующих там сотрудников палестинских сил безопасности.

Хотя на площади украшена традиционная сцена рождения Иисуса, в этом году она обнесена колючей проволокой.

В воскресенье сувенирные магазины тоже не спешили открывать свои двери, хотя постепенно, после того как закончился дождь, некоторые из них заработали. Но покупателей мало.

В ресторане Afteem, который расположен всего в нескольких шагах от центральной площади Вифлеема и где на Рождество обычно невозможно найти хотя бы одно свободное место, в воскресенье был занят только один столик. Однако, за ним сидели журналисты, искавшие убежища от дождя.

Владелец ресторана жалуется, что его доходы снизились до 15% от обычного оборота и он больше не в состоянии покрыть свои расходы.

Отмена рождественских празднований является серьезным ударом по экономике Вифлеема, поскольку туризм составляет около 70% доходов города, и почти вся эта прибыль приходится на рождественский сезон.

Более 70 отелей уже были вынуждены закрыться, в результате чего несколько тысяч человек остались без работы.