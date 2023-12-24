«В этом году Дед Мороз поменял свои сани на Яву». Смотрите, как празднуют Рождество местные знаменитости

Светская звезда Лийс Ласс проводит Рождество под солнцем.

Именинница Анетт Контавейт поделилась небольшим рождественским волшебством и показала, как быстро украсить елку.

Март Хабер, дизайнер и владелец компании Shishi, которая занимается дизайном интерьеров и решает проблемы миллионов рождественских украшений, поделился прекрасным семейным фото своих детей и партнера Тайво Пиллера.

Певица Биргит Саррап поделилась прекрасными семейными фотографиями с рождественского рынка и из дома. «Счастливого Рождества, дорогие друзья!»

Футбольный судья Анни Рахула поделилась несколькими фотографиями с супругом Томи Рахула. «Вот вам на Рождество все фото, из которых обычно начинаешь выбирать! Так быстрее. Ну и в конце традиционно!» - отметила Анни, ссылаясь на забавное фото в конце серии.

Рэпер и участник группы Põhja-Tallinn Кеннет Рюютли также поделился забавным семейным снимком. «Брайан как раз начинал подниматься с колен, а Рубен обрушил на него дождь подарков. Здесь никогда не бывает скучно. Веселых праздников всем!🎄»

Экстрасенс Мерили Тиммер пожелала хороших праздников вместе с матерью. «Красивых праздников! ❄️✨»

Телеведущая Кейли Сюкияйнен передала рождественские пожелания с помощью очаровательной фотографии и красного платья.

Политик и певица Луиза Рыйвас также поделилась несколькими милыми семейными фотографиями. «Дорогие друзья! Желаю вам прекрасных праздников и спокойного конца года!»