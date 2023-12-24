Долгожданный рождественский сезон снова наступил! Давайте посмотрим, как отмечают праздники местные знаменитости каким образом они передают свои рождественские пожелания в этом году!
«В этом году Дед Мороз поменял свои сани на Яву». Смотрите, как празднуют Рождество местные знаменитости
Певица Таня Михайлова-Саар поздравила с Рождеством, опубликовав милое семейное фото. «С праздником, дорогие люди ❄️🎄🤍 Будьте здоровы ✨️», - написала Таня в своем посте в Instagram.
Певица Беатрис пожелала прекрасных праздников душевным фото, на котором она позирует на камеру вместе с своим возлюбленным, рэпером AG.
Политик Юри Ратас решил передать рождественские пожелания вместе с самым младшим членом семьи, своим четвероногим любимцем. «Счастливого четвертого адвента! Желаю вам мирного домашнего уюта и прекрасного Рождества в кругу семьи! 🎅🎄✨
Певец Лаури Пихлап поделился своей рождественской елкой.
Музыкант Ингер передал чудесные рождественские пожелания в песне: «Счастливого четвертого адвента, или с Рождеством! 🎄❄️ Берегите друг друга!»
Актриса и певица Кристель Ааслайд поделилась атмосферным моментом, где она помогала Деду Морозу разносить подарки. «В этом году Дед Мороз поменял свои сани на Яву и попросил помощи в раздаче подарков и рождественских пожеланий! Не проблема - справлюсь! Веселого Рождества ВСЕМ!!!! 🎄🎄🎄»
Светская звезда Лийс Ласс проводит Рождество под солнцем.
Именинница Анетт Контавейт поделилась небольшим рождественским волшебством и показала, как быстро украсить елку.
Март Хабер, дизайнер и владелец компании Shishi, которая занимается дизайном интерьеров и решает проблемы миллионов рождественских украшений, поделился прекрасным семейным фото своих детей и партнера Тайво Пиллера.
Певица Биргит Саррап поделилась прекрасными семейными фотографиями с рождественского рынка и из дома. «Счастливого Рождества, дорогие друзья!»
Футбольный судья Анни Рахула поделилась несколькими фотографиями с супругом Томи Рахула. «Вот вам на Рождество все фото, из которых обычно начинаешь выбирать! Так быстрее. Ну и в конце традиционно!» - отметила Анни, ссылаясь на забавное фото в конце серии.
Рэпер и участник группы Põhja-Tallinn Кеннет Рюютли также поделился забавным семейным снимком. «Брайан как раз начинал подниматься с колен, а Рубен обрушил на него дождь подарков. Здесь никогда не бывает скучно. Веселых праздников всем!🎄»
Экстрасенс Мерили Тиммер пожелала хороших праздников вместе с матерью. «Красивых праздников! ❄️✨»
Телеведущая Кейли Сюкияйнен передала рождественские пожелания с помощью очаровательной фотографии и красного платья.
Политик и певица Луиза Рыйвас также поделилась несколькими милыми семейными фотографиями. «Дорогие друзья! Желаю вам прекрасных праздников и спокойного конца года!»