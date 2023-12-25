На российском атомном контейнеровозе произошел пожар

«Возгорание случилось в одной из кают на атомном контейнеровозе "Севморпуть". Площадь возгорания составила 30 кв. м. К 00:01 мск его ликвидировали, пострадавших нет», - говорится в сообщении МЧС.

«Атомфлот»: Пожар на «Севморпути» не угрожал реакторной установке

Пожар в каюте на атомном контейнеровозе «Севморпуть» не угрожал реакторной установке, передает агентство «Интерфакс» сообщение пресс-службы ФГУП «Атомфлот». В предприятии подчеркнули, что при возгорании никто не пострадал и угрозы «для систем жизнеобеспечения» не было. Отмечается также, что пожару был присвоен «повышенный ранг».

Согласно информации на сайте «Атомфлота», атомный контейнеровоз «Севморпуть» - единственное в РФ ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой мощностью 29 МВт. Судно спущено на воду 31 декабря 1988 года. Атомная энергетическая установка позволяет обеспечить дальность плавания до 9,5 тыс. км при полном запасе дизельного топлива. Судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до 1 м со скоростью около 3,7 км/ч.