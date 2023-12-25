Стало известно, в каких случаях онлайн-платформы будут передавать данные налоговикам

«Если человек продал велосипед стоимостью 2500 евро через онлайн-платформу, платформа должна передать информацию в налоговые органы. Если 30 предметов одежды были проданы в отдельных сделках, платформа передаст информацию в налоговые органы, независимо от суммы», - говорит Тоомас Сеппель, юрист юридической фирмы Hedman, добавляя, что деньги от сделок купли-продажи должны проходить через платформу. Именно поэтому, например, сделки, совершенные на Facebook Marketplace, не попадают в налоговые органы.