Стало известно, в каких случаях онлайн-платформы будут передавать данные налоговикам

Действующие в Эстонии платные онлайн-платформы должны будут в январе предоставить налоговым органам информацию об использовавших их физических и юридических лицах, если физическое или юридическое лицо совершило за год более 30 сделок купли-продажи через платформу и общая сумма сделок превысила 2000 евро.
«Если человек продал велосипед стоимостью 2500 евро через онлайн-платформу, платформа должна передать информацию в налоговые органы. Если 30 предметов одежды были проданы в отдельных сделках, платформа передаст информацию в налоговые органы, независимо от суммы», - говорит Тоомас Сеппель, юрист юридической фирмы Hedman, добавляя, что деньги от сделок купли-продажи должны проходить через платформу. Именно поэтому, например, сделки, совершенные на Facebook Marketplace, не попадают в налоговые органы.