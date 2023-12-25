Сербия: протестующие попытались взять штурмом мэрию Белграда. Оппозиция обвиняет Вучича в подтасовке выборов

Протестующие в столице Сербии Белграде попытались силой войти в здание мэрии. Полиция разогнала протестующих, применив перцовый аэрозоль. Протесты в Сербии начались сразу после выборов 17 декабря, но беспорядки случились впервые.

Президент Сербии Александр Вучич сказал в телеобращении, что в столкновениях были ранены двое полицейских и арестованы больше 35 участников штурма мэрии.

Как передает корреспондент Би-би-си в Белграде, оппозиционеры обвиняют полицию в несоразмерном применении силы против них: по их словам, их избили дубинками.

Акция была разогнана примерно к 10 вечера по местному времени.

17 декабря в Сербии прошли как местные, так и парламентские выборы.

Оппозиция обвиняет Александара Вучича и его правящую партию Сербскую прогрессивную партию в подтасовке результатов выборов путем вброса бюллетеней, подкупа избирателей и иными способами.

СПП, по официальным данным, собрала на парламентских выборах более 47% голосов и осталась у власти.

Выборы в городской совет Белграда особо возмутили оппозицию: она заявляет, что власти массово завезли избирателей из провинции, искренне или корыстно поддерживающих правящую партию.

В воскресенье представители оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» попытались взломать двери белградской мэрии. Полиция в ответ применила перцовый аэрозоль.

Тысячи протестующих в Белграде в воскресенье скандировали «воры, воры», собравшись перед зданием Национальной избирательной комиссии.

Президент Сербии Александр Вучич назвал претензии оппозиции «вздором и ложью».

При этом Вучич сказал, что если ни одна партия не сможет сформировать коалицию большинства, то в Белграде пройдут новые выборы.

Как сообщает корреспондент Би-би-си на Балканах Гай Делони, когда выступающий на митинге упомянул имя президента Сербии, раздались неодобрительные возгласы и свист. Над толпой в центре Белграда развевались флаги Сербии и Евросоюза.

Официально объявленные результаты ранее приветствовали такие деятели, как Владимир Путин и Виктор Орбан.

Вечером в воскресенье Вучич выступил с экстренным обращением к нации, заявив, что волнения спровоцированы внешним вмешательством. Он не стал уточнять источник «вмешательства».

«Те, кто клялись бороться против насилия, только что подтвердили, что они и есть настоящие бандиты», — сказал президент Сербии.