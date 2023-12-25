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Продавец венков на кладбище: русских больше нет, никто не покупает искусственные цветы

Йенс Раавик Силле Аннук
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Во время рождественских праздников многие люди, прежде чем сесть за стол со своими близкими, посещают кладбище, чтобы помянуть ушедших из жизни родственников. Поэтому днем четвертого Адвента парковка на кладбище Паулусе была забита машинами, что, по словам продавщицы венков, делало ее нахождение там довольно опасным.

В рождественские праздники на кладбище Паулусе пришло очень много людей, чтобы возложить свечи и венки на могилы близких, ушедших из жизни.

Хотя городские улицы были скользкими, обледенелые дорожки кладбища были посыпаны песком, и ходить по ним было безопасно. Однако одна дама, продававшая венки и цветы у ворот кладбища, пожелавшая, чтобы ее имя не упоминалось, пожаловалась на свою безопасность.

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