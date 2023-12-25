Во время рождественских праздников многие люди, прежде чем сесть за стол со своими близкими, посещают кладбище, чтобы помянуть ушедших из жизни родственников. Поэтому днем четвертого Адвента парковка на кладбище Паулусе была забита машинами, что, по словам продавщицы венков, делало ее нахождение там довольно опасным.
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Продавец венков на кладбище: русских больше нет, никто не покупает искусственные цветы
В рождественские праздники на кладбище Паулусе пришло очень много людей, чтобы возложить свечи и венки на могилы близких, ушедших из жизни.