Продавец венков на кладбище: русских больше нет, никто не покупает искусственные цветы

Во время рождественских праздников многие люди, прежде чем сесть за стол со своими близкими, посещают кладбище, чтобы помянуть ушедших из жизни родственников. Поэтому днем четвертого Адвента парковка на кладбище Паулусе была забита машинами, что, по словам продавщицы венков, делало ее нахождение там довольно опасным.