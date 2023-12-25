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Эксперт прогнозирует возвращение более высокой инфляции

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

По словам Изабель Шнабель, члена исполнительного совета Европейского центрального банка, в ближайшей перспективе ожидается временный рост инфляции, пишет Äripäev.

В интервью, опубликованном на сайте Европейского центрального банка, Шнабель заявила, что причинами возобновления роста инфляции ЕЦБ считает изменение базового эффекта цен на энергоносители и прекращение мер государственной поддержки. В Германии, например, исчезнет ограничение цен на газ и снижение НДС на услуги общественного питания.

Представитель Европейского центрального банка заявила, что регулятор не планирует отказываться от главной цели – двухпроцентной инфляции.

Шнабель сказала, что в ЕЦБ считаю, что данный показатель удастся достигнуть в 2025 году.

Читайте подробнее в Äripäev.

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