Эксперт прогнозирует возвращение более высокой инфляции

По словам Изабель Шнабель, члена исполнительного совета Европейского центрального банка, в ближайшей перспективе ожидается временный рост инфляции, пишет Äripäev.
В интервью, опубликованном на сайте Европейского центрального банка, Шнабель заявила, что причинами возобновления роста инфляции ЕЦБ считает изменение базового эффекта цен на энергоносители и прекращение мер государственной поддержки. В Германии, например, исчезнет ограничение цен на газ и снижение НДС на услуги общественного питания.
Представитель Европейского центрального банка заявила, что регулятор не планирует отказываться от главной цели – двухпроцентной инфляции.
Шнабель сказала, что в ЕЦБ считаю, что данный показатель удастся достигнуть в 2025 году.
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