Эксперт прогнозирует возвращение более высокой инфляции

В интервью, опубликованном на сайте Европейского центрального банка, Шнабель заявила, что причинами возобновления роста инфляции ЕЦБ считает изменение базового эффекта цен на энергоносители и прекращение мер государственной поддержки. В Германии, например, исчезнет ограничение цен на газ и снижение НДС на услуги общественного питания.