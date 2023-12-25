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Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Европы

rus.postimees.ee
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Грузовики. Фото иллюстративное.
Грузовики. Фото иллюстративное. Фото: Raigo Pajula

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и с территории Украины.

Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами, пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению правительства России, ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения.

Исключение, как и прежде, будет сделано, в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований.

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