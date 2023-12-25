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Если вы заболели, не стоит спешить в гости к бабушкам и дедушкам. Коронавирусные отделения полны пожилых людей

Александра Саарнийт
, журналист
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В коронавирусном отделении PERH в основном находятся пожилые люди, многие из котороых изначально обратились по совершенно другому вопросу в ЭМО.
В коронавирусном отделении PERH в основном находятся пожилые люди, многие из котороых изначально обратились по совершенно другому вопросу в ЭМО. Фото: Eero Vabamägi

В среду днем отделение неотложной помощи (ЭМО) Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) переполнено людьми. Десятки и десятки мужчин и женщин, молодых и пожилых. Лед сделал свое дело: кто-то хромает, у кого-то повязка, перекинутая через шею и служащая для поддерживания больной руки, кто-то держится за голову.

У медсестер и врачей в отделении полно работы, и неизбежно возникает ощущение, что вы просто мешаете заниматься более важными заданиями. Дело лишь усугубляют люди с коронавирусными симптомами, которых нужно тестировать и при необходимости изолировать. Очередь становится все длиннее.

Доктор Василий Новак обошел все машины скорой помощи, чтобы получить представление о том, почему и как долго они ожидают пациента в очереди в ЭМО.
Доктор Василий Новак обошел все машины скорой помощи, чтобы получить представление о том, почему и как долго они ожидают пациента в очереди в ЭМО. Фото: Eero Vabamägi
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