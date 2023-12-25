Если вы заболели, не стоит спешить в гости к бабушкам и дедушкам. Коронавирусные отделения полны пожилых людей

У медсестер и врачей в отделении полно работы, и неизбежно возникает ощущение, что вы просто мешаете заниматься более важными заданиями. Дело лишь усугубляют люди с коронавирусными симптомами, которых нужно тестировать и при необходимости изолировать. Очередь становится все длиннее.