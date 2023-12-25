Три ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: среди пострадавших и ребенок

В последние часы субботу, 23 декабря, произошло два тяжелых ДТП. В 22.49 на 20-м километре шоссе Таллинн - Нарва 35-летняя женщина на автомобиле Nissan Micra выехала с дороги в кювет. Водитель была доставлена в больницу.

В 22.56 на 28-м километре шоссе Таллинн-Нарва 25-летняя женщина на BMW 323CI вылетела с дороги в кювет. 46-летняя пассажирка была доставлена в больницу.

В воскресенье, 24 декабря, в 19.22 на 18-м километре шоссе 27-летняя женщина на автомобиле BMW 520D Drive пошла на обгон, потеряла управление над машиной, в результате чего автомобиль выехал с дороги. Водитель, а также пассажиры - 64-летняя женщина и десятилетний мальчик - были доставлены в больницу.