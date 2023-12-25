В новом году в поездах Elron установят 5G-роутеры

В течение многих лет пассажиры поездов Elron испытывали в пути проблемы с интернетом и нестабильной мобильной связью.

«Сейчас используется старая технология, эти роутеры когда-то были установлены 10 лет назад, когда поезда только прибыли в Эстонию», - рассказывает председатель правления Elron Лаури Бетлем.

По его словам, в начале нового года Elron приступает к установке новых 5G-роутеров во всех имеющихся поездах.

При этом нужно понимать, что новые роутеры помогают увеличить скорость передачи данных лишь там, где уже есть мобильное покрытие, поясняет Бетлем.

Иными словами, чтобы обеспечить пассажиров бесперебойной мобильной связью, по всей Эстонии необходимо также установить 25 новых мобильных мачт – этим должны заняться операторы сотовой связи.

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