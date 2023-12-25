Метель, гололедица и мокрый снег: ситуация на дорогах оставляет желать лучшего

Крупные шоссе в Восточной Эстонии преимущественно влажные от реагентов, остальные трассы слегка заснежены, между колеями смесь снега с реагентами.

По регионам идет снег и мокрый снег, утром метели, на островах местами дожди. Температура воздуха на островах около нуля, по остальным регионам минусовая. Дороги местами скользкие.

По прогнозу погоды днем по регионам ожидается снег, местами метели, на островах и побережье вероятен и мокрый снег, есть опасность гололедицы. Температура воздуха у дорожного покрытия днем преимущественно минусовая, на побережье островов около нуля.

Условия на дорогах остаются зимними, на дорогах местами гололедица. Метели ухудшают видимость на дорогах.