Архиепископ Вийльма: «Предпосылкой мира является доверие. Доверие, в свою очередь, означает риск»

«В Рождество этого года, когда уже второй год продолжаются беспощадные бои России в Украине и Святая Земля в смятении, особенно уместно обратить внимание на небесный хор ангелов в рождественскую ночь и на послание, которое они принесли. На Рождественский мир, наступивший в ночь рождения Иисуса, которому возрадовались люди и который меняет все по особой причине: небесные силы пришли возвестить послание мира с небес», – сказал Вийльма.

«В наших старых переводах Библии говорится о небесном воинстве. Это означает, что мир, наступивший с рождением Иисуса, остановил все сражения и войны. По крайней мере, на небесах. Не только оружие смолкло, но и сами носящие оружие стали доставляющими послание мира. Кто бы представил себе, что с наступлением Рождественского мира действительно все сражения прекратятся?.. Если бы это было так», - сказал в своей проповеди архиепископ Вийльма.

«Но что дает нам надежду – так это то, что история подтверждает, что нечто подобное однажды действительно произошло. Известный британский военный историк, преподаватель и писатель Хедли Пол Уиллмотт пишет в своей знаменитой книге "Рождественское перемирие 1914 года на Западном фронте" о Рождественском перемирии 1914 года на Западном фронте в Первой мировой войне. Цитирую: "Холодный дождь в ноябре и декабре 1914 года на Западном фронте вызвал проблемы у обеих сторон. Затопленные траншеи очень осложнили ситуацию. Поэтому на фронте сложилась установка "Живи и давай жить другим". Особенно в северном секторе между немецкими и британскими войсками, – сказал Вийльма. – Наступили морозы. Земля затвердела. Немцы поставили возле окопов зажженные елки. Обе стороны пели колядки и дружелюбно приветствовали друг друга. На следующий день туман рассеялся, и на солнце стали видны красивые заиндевевшие деревья. Стрельба прекратилась, и солдаты начали кричать друг другу поздравления. Наконец, они вылезли из окопов на нейтральную полосу. Там дарили друг другу подарки – шоколад, табак и сигареты... Но командиры настояли на том, чтобы ничего подобного не повторилось. Отныне был отдан приказ расстреливать всех, кто пытался подружиться с врагом».

«Это описание звучит как сказка. Чудесный, и в то же время подтвержденный историей момент, когда солдаты немецкого 134-го Саксонского полка встретились с солдатами британского Королевского Йорикширского полка на нейтральной полосе, был даже запечатлен на фотографии. Чудеса случаются!» – произнес архиепископ.

Архиепископ продолжил свою проповедь, указав, что доверие является предпосылкой мира.

«Чтобы протянуть руку и примириться, вы должны сначала подойти достаточно близко к другому человеку. Чтобы приблизиться к другому человеку, требуется большое доверие. Предпосылкой мира является доверие. Доверие, в свою очередь, означает риск», – подчеркнул Вийльма.