Что это было? Таинственный самолет кружил над бесполетной зоной центрального полигона Сил обороны Эстонии

По данным портала Flightradar24, это был входящий в авиационный регистр США самолет Learjet 36A с реактивными двигателями, он в основном используется бизнесменами для частных рейсов. Самолет выпущен в 1976 году и он способен совершать трансатлантические перелеты.

Самолет, о котором идет речь, с позывным N116MA, ранее принадлежал Министерству юстиции США, частным компаниям, а с недавних пор – Королевским военно-морским силам Нидерландов. Кроме того, из плана полета видно, что самолет прибыл из Гронингена ( город на севере Нидерландов) в Таллинн во вторник утром и после небольшой паузы направился в сторону Ляэне-Вирумаа.