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Что это было? Таинственный самолет кружил над бесполетной зоной центрального полигона Сил обороны Эстонии

Кевин Вольтер
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Самолет сделал несколько десятков кругов над полигоном, а потом вернулся в Таллинн.
Самолет сделал несколько десятков кругов над полигоном, а потом вернулся в Таллинн. Фото: Kuvatõmmis

Бдительный читатель во вторник днем заметил над центральным полигоном подозрительный частный самолет, который сделал несколько десятков кругов над полигоном, а потом вернулся в Таллинн. Самолет кружил как раз там, где обычно действует бесполетная зона из-за стрельб и других учений.

По данным портала Flightradar24, это был входящий в авиационный регистр США самолет Learjet 36A с реактивными двигателями, он в основном используется бизнесменами для частных рейсов. Самолет выпущен в 1976 году и он способен совершать трансатлантические перелеты.

Самолет, о котором идет речь, с позывным N116MA, ранее принадлежал Министерству юстиции США, частным компаниям, а с недавних пор – Королевским военно-морским силам Нидерландов. Кроме того, из плана полета видно, что самолет прибыл из Гронингена ( город на севере Нидерландов) в Таллинн во вторник утром и после небольшой паузы направился в сторону Ляэне-Вирумаа.

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