Бдительный читатель во вторник днем заметил над центральным полигоном подозрительный частный самолет, который сделал несколько десятков кругов над полигоном, а потом вернулся в Таллинн. Самолет кружил как раз там, где обычно действует бесполетная зона из-за стрельб и других учений.
Для подписчиков
Что это было? Таинственный самолет кружил над бесполетной зоной центрального полигона Сил обороны Эстонии
По данным портала Flightradar24, это был входящий в авиационный регистр США самолет Learjet 36A с реактивными двигателями, он в основном используется бизнесменами для частных рейсов. Самолет выпущен в 1976 году и он способен совершать трансатлантические перелеты.