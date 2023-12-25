Глава Центробанка РФ перечислила санкции Запада, сильнее всего ударившие по финансовому сектору страны

Первое за почти два года с начала войны РФ против Украины интервью Набиуллиной было опубликовано на сайте издания в понедельник, 25 декабря.

По словам главы Банка России, российский регулятор был готов к части ограничений, введенных странами Запада против Москвы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она объясняет это тем, что Центробанк оценивал риски ужесточения санкций с 2014 года, когда Москва столкнулась с международным давлением из-за аннексии Крыма. Тем не менее некоторые новые ограничения создали проблемы для российского финансового сектора, которые РФ пока решить не смогла.

Первой из них Набиуллина называет отключение России от SWIFT. Хотя угроза этого существовала уже с 2014 года и в РФ на фоне нее выстраивали национальную платежную инфраструктуру, проблемой стала именно невозможность трансграничных переводов. «Да, выстраиваются цепочки, они постоянно меняются, но это остается еще проблемой для многих предприятий», - цитирует РБК главу ЦБ РФ.

Заморозка резервов Банка России и российских инвесторов - болезненная тема

По словам Набиуллиной, заморозка резервов российского Центробанка за рубежом стала «очень негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов». России же удалось снизить негативные последствия от этих санкций с помощью плавающего курса и ограничений на продажу валюты, которые были приняты весной 2022 года.