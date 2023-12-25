Предприниматель: эстонские предприятия борются за выживание

По словам Леппа, первый вариант – автоматизировать, если это реально, производство. А если такой возможности нет, то надеяться, что возможность привлечения иностранной рабочей силы сохранится.

«К сожалению, большинство существующих промышленных производств Эстонии не способны конкурировать в привлечении молодых сотрудников с предприятиями современной эпохи, которые с помощью неограниченных средств венчурных инвесторов и сильных маркетинговых кампаний заманивают молодых специалистов и разрабатывают продукты будущего », – цитирует владельца Metec портал Tööstusuudistest.

«Если нам удастся наконец действительно совершить прорыв в системе образования, то, возможно, через пять лет выжившие производственные компании застанут лучшие времена с точки зрения рабочей силы», – добавил он.

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