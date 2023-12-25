Многодетные семьи потеряют сотни евро: людей тревожат изменения нового года

«В настоящее время инфляция находится на рекордно высоком уровне, что выражается в виде роста цен на продукты питания, товары первой необходимости и на энергоносители, а также в виде подорожания жилищных кредитов. Налог с оборота, который повысится с нового года, еще больше увеличит стоимость продовольственной корзины. Кроме того, исчезнут и некоторые предназначенные для многодетных семей пособия, что создаст дыру в бюджете в сотни евро», - сказала Ыунап.

По мнению Ааге Ыунап, предстоящие изменения в налоговой политике и неожиданная потеря пособий грозят семьям серьезными трудностями. Сильнее всего пострадают многодетные семьи, получающие среднюю зарплату. Например, с нового года пропадет пособие на занятия по интересам. Кроме того, исчезнут дополнительные налоговые льготы как на детей, так и на проценты по жилищному кредиту, которые дополнительно добавляют семьям к бюджету сотни евро.

Решение о повышении семейных пособий, принятое в конце прошлого года, частично отменено. В случае трех-шести детей семья будет получать 450 евро в месяц вместо прежних 650 евро, а в случае семерых и более детей - 650 евро в месяц вместо 850. Местные самоуправления также сократили свои пакеты прожиточного пособия. Если раньше семья с детьми получала через самоуправление скидку на оплату места в детском саду или компенсацию платы за кружки, то в этом году несколько самоуправлений решили ограничить эти пособия.

По оценке союза, большей части его членов, в которую входят около 3500 семей с тремя и более детьми, тяжело справляться.