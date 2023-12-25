Добровольная сдача боевого оружия в будущем не повлечет за собой уголовной ответственности

Одной из целей разработки внесения таких поправок в закон об оружии является заполнение правового пробела, при котором, как и в случае с добровольной сдачей гражданского оружия, уголовное дело не будет возбуждаться в случае добровольной сдачи лицом незаконно находящегося в его собственности огнестрельного оружия, взрывного устройства, боеприпасов или взрывчатых веществ.

Департамент полиции и погранохраны периодически организует акции по сдаче оружия и боеприпасов, цель которых – сбор и утилизация незаконного огнестрельного оружия, в том числе опасных предметов, остающихся в домах со времен Второй мировой войны. Годами среди сданного оружия оказывалось и то, что по своим характеристикам квалифицируется по закону как боевое оружие.