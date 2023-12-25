Убийство двух эстонских школьниц в Москве: суд вынес решение по резонансному делу

«Мы брали интервью на улицах и встречались с людьми, которых преследовали в Советском Союзе за инакомыслие, – вспоминает главный редактор Postimees. – Однажды мы искали место для съемок на Пушкинской площади, как вдруг я услышал из толпы разговор на эстонском языке. К нам подошли две оживленно беседовавшие девушки. Я поприветствовал их и спросил, не из Эстонии ли они. Мы немного пообщались. Они были веселыми и счастливыми».

В конце беседы девушки сказали, что собираются к кому-то в гости, после чего они спустились по широкой лестнице станции метро. «И это был последний раз, когда я их видел. Думаю, это и был их последний вечер...» – говорит Хыбемяги.

Вернувшись через несколько дней в Таллинн, он узнал, что в Москве были убиты две эстонки: «Это был настоящий шок. Я позвонил в милицию и рассказал им о встрече. Мне показали фотографии, и я их узнал».

По словам Прийта Хыбемяги, хотя раскрытие преступления более чем через тридцать лет ничего не меняет, все равно приятно осознавать, что по крайней мере один гнусный преступник пойман и его ждет наказание.

Что же произошло 34 года назад?