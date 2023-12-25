Нарушение прав человека? ⟩ Инспекцию заинтересовали камеры наблюдения, установленные в домах попечениях и больницах

По словам генерального директора Инспекции по защите данных Пилле Лехис, человек, посещающий больницу или поликлинику, может оказаться в поле зрения камеры наблюдения в коридоре, что в целом свидетельствует о состоянии его здоровья, то есть имеет место обработка особого вида персональных данных.

Кроме того, в некоторых домах попечения есть люди с особыми психическими потребностями, а это значит, что камеры видеонаблюдения, установленные в доме попечения, обрабатывают данные о состоянии здоровья людей как особый тип персональных данных.

«Даже если есть согласие посетителя больницы или человека, находящегося в доме попечения, или его опекуна на использование оборудования для видеонаблюдения, человек имеет право в любой момент отозвать свое согласие. Это означает, что для дальнейшей обработки данных нет законных оснований», – пояснила Лехис в служебной записке.

По словам Лехис, также может возникнуть ситуация, когда не все посетители больниц или обитатели домов попечения дают свое согласие. «Это означает, что если не все посетители и клиенты дают свое согласие, камеры видеонаблюдения не могут использоваться в больницах или домах попечения. Однако камера видеонаблюдения может быть установлена в целях безопасности, например, в спальне клиента дома попечения, если клиент этого хочет», – сказала Лехис.

В то же время в Инспекции по защите данных считают, что использование камер видеонаблюдения может быть необходимо для обеспечения безопасности пациентов в больницах, а также персонала и клиентов в домах попечения в связи с инцидентами, связанными с безопасностью пациентов.