В Эстонии в новом году откроется элитный дом престарелых

«Грубо говоря, всего будет 140 мест, - представил дом для престарелых, который будет в два этапа завершен в новом году, Яанус Валк (39 лет), который вместе с Райво Пихельгасом (44 года) решили построить Maarjamaja в самом сердце самоуправления с 5600 жителями. - Процесс строительства продолжается. Нет ничего невозможного, но надо потрудиться, ведь это архитектурное сооружение, а не коробка из-под обуви. В свое время колхоз вложил в это большие деньги. Здесь много разных уровней, пространства для передвижения и коммуникаций».