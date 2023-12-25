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В Эстонии в новом году откроется элитный дом престарелых

Маргус Мартин
, журналист
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Яанус Валк и Райво Пихелгас.
Яанус Валк и Райво Пихелгас. Фото: Kristel Kitsing

В бывшем центральном здании колхоза, расположенном в центре волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа, идут ремонтные работы. Вскоре здесь начнет работать дом престарелых Maarjamaja.

«Грубо говоря, всего будет 140 мест, - представил дом для престарелых, который будет в два этапа завершен в новом году, Яанус Валк (39 лет), который вместе с Райво Пихельгасом (44 года) решили построить Maarjamaja в самом сердце самоуправления с 5600 жителями. - Процесс строительства продолжается. Нет ничего невозможного, но надо потрудиться, ведь это архитектурное сооружение, а не коробка из-под обуви. В свое время колхоз вложил в это большие деньги. Здесь много разных уровней, пространства для передвижения и коммуникаций».

Уроженец Вяйке-Маарья предприниматель-строитель рассказал, что идея построить дом престарелых он вынашивал уже давно. «Я пять или шесть лет искал подходящее здание как в Ляэне-Вирумаа, так и в Южной Эстонии», - сказал Валк. Спрос в этой области высок, особенно учитывая качество. «Если нет качества, нет и спроса», - отметил он.

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