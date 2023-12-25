Чтобы избежать выгорания и снижения качества услуг: медсестры требуют пересмотра рабочей нагрузки

Оба союза считают, что постоянная напряженная работа и невыполненные обещания оттолкнут от здравоохранения еще больше медсестер и врачей. Чтобы улучшить ситуацию, союзы предлагают нормализовать рабочую нагрузку, то есть сбалансировать соотношение медсестер и пациентов и в обычных отделениях больниц.

Кроме того, Союз медсестер и профсоюз работников здравоохранения для предотвращения выгорания считают необходимым повышение зарплат медсестер и увеличение им оплачиваемых отпусков. По мнению профсоюзов, коэффициенты расчета заработной платы врачей, медсестер и работников сферы ухода должны быть гармонизированы, что позволит дифференцировать заработную плату медсестер в зависимости от опыта работы и сферы компетенции. Следует также продолжить создание должностей для специальных медсестер и создать возможности для более широкого привлечения профессиональных работников по уходу.

Союз больниц Эстонии уже заявлял, что одного только предложения по изменению норм нагрузки недостаточно.

«Скорее, это приводит к дополнительной связанной со сверхурочной работой нагрузке на медперсонал. Снижение количества случаев лечения за счет перегрузки персонала ни в коей мере неприемлемо с точки зрения пациента и скорее повышает ненадежность с медицинской точки зрения и ухудшает оценку пациентами доступности медицинских услуг», – считают в Союзе больниц.