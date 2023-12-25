Пропагандист Антон Красовский сообщил, что попал в больницу. Украинские СМИ утверждают, что его отравили

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя», - написал вечером 24 декабря Красовский в своем Telegram-канале.

Издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщает, что российского пропагандиста отравили. Собеседник журналистов в военной разведке утверждает, что состояние Красовского «продолжает ухудшаться» и «вероятно, последние сообщения в Сети он писал уже не сам». Никаких других подробностей в ГУР не привели.

Источник «Украинской правды» в украинской разведке также без дополнительных подробностей подтвердил, что Красовского отравили. «Плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо», - сказал он.

После появления новостей о возможном отравлении Красовский записал голосовое сообщение, в котором заявил, что он «жив, будет жить и всех их переживет». Причины своей госпитализации он не прокомментировал.

Антон Красовский возглавлял «RT Россия» - русскоязычную дирекцию RT. В октябре 2022 года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с Красовским из-за того, что он в эфире своей программы «Антонимы» призвал «топить» и «жечь» украинских детей.

Ведущий публично извинился за свои слова. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал проверить высказывания Красовского. Позже стало известно, что его ведомство не нашло состава преступления в словах журналиста.

В Украине Красовский заочно приговорен к пяти годам лишения свободы и конфискации имущества по статьям о публичных призывах к свержению власти в Украине и геноциду украинцев.