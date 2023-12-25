Бывший военный лидер НАТО: Путин закончит как последний российский император

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил в посте в социальных сетях российского лидера Владимира Путина, что, хотя последний, похоже, считает себя похожим на диктатора Советского Союза Иосифа Сталина, на самом деле он скорее закончит так же, как последний российский император Николай II.
Российский пропагандистский канал Sputnik два дня назад разместил в социальной сети X пост, в котором привел якобы примеры того, как НАТО в этом году признало военную мощь России, и среди прочего процитировал Ставридиса, который ранее в этом году сказал: «Экономика Путина растет... И его армии... усилились за своими минными полями, заграждениями и танками, став более способными защитниками - все они защищены военно-воздушными силами, с которыми Украина не может соревноваться».