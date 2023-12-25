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Бывший военный лидер НАТО: Путин закончит как последний российский император

rus.postimees.ee
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Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис на прошлой неделе был в Таллинне.
Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис на прошлой неделе был в Таллинне. Фото: Peeter Langovits / Postimees

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил в посте в социальных сетях российского лидера Владимира Путина, что, хотя последний, похоже, считает себя похожим на диктатора Советского Союза Иосифа Сталина, на самом деле он скорее закончит так же, как последний российский император Николай II.

Российский пропагандистский канал Sputnik два дня назад разместил в социальной сети X пост, в котором привел якобы примеры того, как НАТО в этом году признало военную мощь России, и среди прочего процитировал Ставридиса, который ранее в этом году сказал: «Экономика Путина растет... И его армии... усилились за своими минными полями, заграждениями и танками, став более способными защитниками - все они защищены военно-воздушными силами, с которыми Украина не может соревноваться».

Хотя первоначальный пост Sputnik в социальных сетях больше недоступен, Ставридис успел отреагировать на заявление пропагандистского канала. «Вы забыли напомнить своим подписчикам, что я также сказал в этом году: Путин убил [руководителя частной армии Вагнера Евгения] Пригожина, Путин является величайшим в истории продавцом членства в НАТО и что он думает, что он Сталин, но закончит как Николай II, последний император России».

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