Бывший военный лидер НАТО: Путин закончит как последний российский император

Российский пропагандистский канал Sputnik два дня назад разместил в социальной сети X пост, в котором привел якобы примеры того, как НАТО в этом году признало военную мощь России, и среди прочего процитировал Ставридиса, который ранее в этом году сказал: «Экономика Путина растет... И его армии... усилились за своими минными полями, заграждениями и танками, став более способными защитниками - все они защищены военно-воздушными силами, с которыми Украина не может соревноваться».