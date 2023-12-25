Крах Hyperloop One ⟩ О скоростном тоннеле до Хельсинки остается только мечтать

Финский бизнесмен Петер Вестербака, который поднялся в высший эшелон богачей благодаря продаже игры Angry Birds, в течение многих лет продвигал в Эстонии и Финляндии идею о том, что столицы двух стран в один прекрасный день свяжет курсирующий по тоннелю вакуумный поезд Hyperloop.
Сегодня амбициозные планы Вестербака по строительству высокоскоростного подводного транспортного тоннеля (отвергнутые ранее правительством Эстонии), вероятно, придется если не похоронить окончательно, то отложить на много лет.