Пн, 25.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Крах Hyperloop One ⟩ О скоростном тоннеле до Хельсинки остается только мечтать

rus.postimees.ee tehnika.postimees.ee
,
Copy
Испытания капсулы Hyperloop в 2017 году в Калифорнии.
Испытания капсулы Hyperloop в 2017 году в Калифорнии. Фото: Flickr / CC litsentsiga

Финский бизнесмен Петер Вестербака, который поднялся в высший эшелон богачей благодаря продаже игры Angry Birds, в течение многих лет продвигал в Эстонии и Финляндии идею о том, что столицы двух стран в один прекрасный день свяжет курсирующий по тоннелю вакуумный поезд Hyperloop.

Сегодня амбициозные планы Вестербака по строительству высокоскоростного подводного транспортного тоннеля (отвергнутые ранее правительством Эстонии), вероятно, придется если не похоронить окончательно, то отложить на много лет.

Американская компания Hyperloop One, которая привлекла почти полмиллиарда долларов инвестиций с момента своего основания в 2014 году, закрывается.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх