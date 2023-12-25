Крах Hyperloop One ⟩ О скоростном тоннеле до Хельсинки остается только мечтать

Финский бизнесмен Петер Вестербака, который поднялся в высший эшелон богачей благодаря продаже игры Angry Birds, в течение многих лет продвигал в Эстонии и Финляндии идею о том, что столицы двух стран в один прекрасный день свяжет курсирующий по тоннелю вакуумный поезд Hyperloop.