Рождество глазами полицейских: больше всего вызовов связано с насилием

По словам дежурного руководителя патрульной службы Тартуского отделения полиции Микка Техвана, канун Рождества в этом году прошел на удивление мирно, однако этот день по-прежнему был отмечен случаями насилия, в том числе насилия в близких отношениях.

Техван говорит, что количество случаев насилия в праздничные дни может даже удвоиться по сравнению с обычными днями.

Хотя дороги были скользкими, крупных аварий не произошло. «Конечно, во время праздников полиция в усиленном составе на улицах, чтобы успокаивать движение», - сказал Техван. Он добавил, что праздники – это мирное время, и этот покой не должен нарушаться спешкой на дорогах.

По словам Техвана, во время праздников особенно важно замечать окружающих людей. «Праздники - это время обращать внимания на окружающих, и если люди видят или слышат, например, от соседей, что кто-то может быть в опасности и нуждается в помощи, им обязательно следует позвонить по номеру службы экстренной помощи 112, - сказал он. - Благополучие каждого важно, и если обращать внимание на попавшего в беду человека, это может спасти чью-то жизнь.