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ВИДЕО ⟩ На праздники полиция отправила Деда Мороза арестовывать наркокартель

rus.postimees.ee
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Члены тактического подразделения полиции Перу, включая Деда Мороза, которые помогли арестовать наркоторговцев во время праздничного рейда.
Члены тактического подразделения полиции Перу, включая Деда Мороза, которые помогли арестовать наркоторговцев во время праздничного рейда. Фото: Kaader videost

Чтобы добраться до преступников в районе, находящемся под жестким контролем наркокартелей, полиция Перу нарядила агентов в костюмы Деда Мороза, которые смогли незаметно передвигаться по улицам и в ходе рейда задержать наркоторговцев и конфисковать наркотики.

Члены тактического подразделения полиции Перу, известного как «Зеленая Группа», нацелились на город Уарали, расположенный примерно в 70 километрах к северу от столицы Лимы, и в ходе секретной операции арестовали двух мужчин, торговавших кокаином и марихуаной, сообщает информационное агентство AFP.

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