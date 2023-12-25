ВИДЕО ⟩ На праздники полиция отправила Деда Мороза арестовывать наркокартель

Чтобы добраться до преступников в районе, находящемся под жестким контролем наркокартелей, полиция Перу нарядила агентов в костюмы Деда Мороза, которые смогли незаметно передвигаться по улицам и в ходе рейда задержать наркоторговцев и конфисковать наркотики.
Члены тактического подразделения полиции Перу, известного как «Зеленая Группа», нацелились на город Уарали, расположенный примерно в 70 километрах к северу от столицы Лимы, и в ходе секретной операции арестовали двух мужчин, торговавших кокаином и марихуаной, сообщает информационное агентство AFP.