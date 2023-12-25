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Названы лучшие города для посещения туристами в 2023 году

На каком месте Таллинн?
rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Согласно годовому отчету мировой исследовательской компании Euromonitor International, Париж является самым привлекательным городом в мире для туристов.

Индекс 100 лучших городских направлений 2023 года был составлен в сотрудничестве с аналитической компанией Lighthouse, и были рассмотрены города по всему миру, сравнивая их по различным критериям, таким как туризм, устойчивость, экономическое благосостояние, здравоохранение и безопасность. На основе этих данных было выявлено, какие города в 2023 году были наиболее привлекательными для путешествий.

В первой десятке доминируют европейские города, их там целых семь. Кроме того, на втором месте находится Дубай, на четвертом - Токио, а на восьмом - Нью-Йорк.

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