Названы лучшие города для посещения туристами в 2023 году

Индекс 100 лучших городских направлений 2023 года был составлен в сотрудничестве с аналитической компанией Lighthouse, и были рассмотрены города по всему миру, сравнивая их по различным критериям, таким как туризм, устойчивость, экономическое благосостояние, здравоохранение и безопасность. На основе этих данных было выявлено, какие города в 2023 году были наиболее привлекательными для путешествий.