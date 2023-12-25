Обувь пропавшего без вести мужчины нашли на берегу реки

«В воскресенье морские спасатели-добровольцы проверили реки Пыдусте и Тори до границы льда в заливе Курессааре, но безрезультатно. Близкие нашли заснеженные тенниски пропавшего на берегу реки Пыдусте», - сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Помимо полиции и спасателей Курессааре, к активным поискам привлечены волонтеры, которые помогают искать пропавшего как в реке, так и на суше. В понедельник морские спасатели-добровольцы проверили берега реки Пыдусте с обеих сторон, также был задействован дрон. Поиски пропавшего продолжаются.

Близкие сообщили в полицию, что Оливер покинул дом в субботу, 23 декабря, около 20.00, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. В последний раз его видели в субботу вечером в Курессааре на улице Хейна, он шел в сторону реки Пыдусте.

Рост Оливера примерно 175 см, у него худощавое телосложение, светло-каштановые волосы. На нем может быть светлая футболка, джинсы, выцветшая коричневато-серая кепка и тенниски.

Полиция просит всех, кто видел Оливера, или что-то знает о его передвижениях, сообщить об этом по номеру 112.