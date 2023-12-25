На дорогах зимние условия и гололедица

Вечером условия на трассах различаются по регионам. Шоссе на западе страны преимущественно влажные от реагентов, в других регионах дороги мокрые от реагентов или между колеями там лежит смесь снега и реагентов. Температура воздуха и у дорожного покрытия минусовые, поэтому дороги местами скользкие.

По прогнозу погоды вечером в понедельник и в ночь на ввторник по многим регионам снег, на юге материковой части страны также и мокрый снег, в Юго-Восточной Эстонии возможен ледяной дождь. Температура воздуха и у дорожного покрытия остается минусовой, на побережье островов местами около нуля.