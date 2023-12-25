Михкельсон: Россия видит в Индии возможность нейтрализовать влияние западных санкций

Джайшанкар пробудет в России до 29 декабря. Последний раз он посещал Москву в ноябре прошлого года. «Две страны поддерживают регулярное общение на высоком уровне, несмотря на агрессию России против Украины. В дипломатическом отношении Индия скорее придерживается нейтральной линии, избегая охарактеризовать происходящее как войну. При этом Индия как один из крупнейших в мире потребителей нефти помогла России заработать средства для продолжения войны», - указал Михкельсон.