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Михкельсон: Россия видит в Индии возможность нейтрализовать влияние западных санкций

Лоора-Элизабет Ломп
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Марко Михкельсон.
Марко Михкельсон. Фото: Konstantin Sednev

По мнению председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона (Партия реформ), в визите министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара в Россию нет ничего экстраординарного, и Россия рассматривает Индию как возможность нейтрализовать влияние западных санкций.

Джайшанкар пробудет в России до 29 декабря. Последний раз он посещал Москву в ноябре прошлого года. «Две страны поддерживают регулярное общение на высоком уровне, несмотря на агрессию России против Украины. В дипломатическом отношении Индия скорее придерживается нейтральной линии, избегая охарактеризовать происходящее как войну. При этом Индия как один из крупнейших в мире потребителей нефти помогла России заработать средства для продолжения войны», - указал Михкельсон.

В условиях введенного западными странами потолка цен на российскую нефть экспорт российской нефти в Индию всего за несколько месяцев этого года вырос более чем на 64 процента.

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