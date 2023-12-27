Политик года ⟩ Кристина Каллас готовит страну к реформе русских школ, которая положит конец сегрегации

В сентябре 2024 года на эстонский язык должны перейти первый и четвертый классы школ, которые до сих пор назывались русскоязычными. Параллельно переход произойдет в детских садах. Реформа завершится к 2030 году.

Предостережением для министра является опыт десятилетней давности, когда, несмотря на букву закона, 60 процентов предметов в гимназических ступенях многих школ перевели на эстонский язык, скорее, на бумаге. Свою роль в этом сыграли власти некоторых самоуправлений и безразличие министров. Если Каллас допустит такой разброд и шатание в этот раз, то это станет громким политическим провалом.

Впрочем, время изменилось. Политической решимости стало больше, да и общество относится к переходу гораздо одобрительнее.

Кристина Каллас инициировала ревизию в русскоязычных школах, чтобы понять их реальную готовность к переменам. Ее можно часто видеть на встречах с директорами и учителями, особенно на Северо-Востоке. Она всегда готова отвечать на неудобные вопросы журналистов. В министерстве ответственными за переход назначены конкретные чиновники. Но есть и проблемы: например, бюрократическая задержка с дополнительными выплатами учителям, преподающим на эстонском в Ида-Вирумаа, очень разозлила педагогов этой осенью.

Министру предстоит решить массу вопросов, чтобы обеспечить в сотрудничестве с местными самоуправлениями достаточное количество эстоноязычных учителей и не допустить политический саботаж реформы.

Слом языковых барьеров и создание единой системы школьного образования на эстонском языке положит конец ситуации, когда выпускник не может полноценно работать или даже просто общаться на эстонском языке и не понимает эстонского культурного контекста. Все это резко снижает шансы на получение высшего образования и карьерный успех, приводя к маргинализации.

Кристина Каллас обязана доказать, что сломать этот порочный круг возможно.

Rus.Postimees публикует с 27 по 29 декабря истории людей, которые формировали дух уходящего 2023 года.