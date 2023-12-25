Айвар Похлак: спорт вне политики

«В кризисных ситуациях очень важно следить за основными документами, и наш основной документ - это олимпийская хартия, которая очень четко говорит, что спорт вне политики. Я человек принципиальный, и для меня такие вещи очень четко определены. Если основные документы спорта говорят так, то я должен действовать в соответствии с ними, и то, что тогда мои личные выборы, взгляды или политические позиции должны приходить настолько поздно, насколько это возможно, но я понимаю, что в современном сильно поляризованном обществе это приводит к тому, что из твоих принципиальных позиций, высказанных как лидер организации, формируется твой личный образ, как это и произошло в этих ситуациях», - объяснил Похлак.