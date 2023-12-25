Доброта жителей Эстонии не имеет границ! Благотворительный телемарафон «Рождественский туннель» собрал более 200 000 евро

Прямой эфир «Рождественского туннеля» с трогательными встречами и музыкой начался 25 декабря в 18:45 на ETV и в 19:15 на ETV+. Когда прошел первый час передачи, эстонцы пожертвовали около 160 000 евро на поддержку новорожденных и малышей. Но пожертвования продолжали поступать, и к 21:30 сумма пожертвований достигла 210 000 евро.

Партнер «Рождественского туннеля», Фонд поддержки родильных домов, помогает отделениям родильных домов по всей Эстонии, чтобы поддерживать рождение здоровых детей и предотвращать проблемные ситуации при родах. Благодаря добрым пожертвователям и поддержке «Рождественского туннеля», фонд помогает приобретать столы для реанимации новорожденных и кувезы.

Прямой эфир сопровождался музыкой оркестра струнных инструментов VHK под управлением Расмуса Пуура. К ним присоединились Curly Strings, Ханс Кристиан Аавик и Теодор Синк, Маарья, Мария Листра и другие.

Телезрители могут внести свой вклад в здоровье новорожденных, позвонив по телефонам пожертвований:

900 7701 - 5 евро

900 7702 - 10 евро

900 7703 - 25 евро

Вся сумма пожертвования будет использована фондом.

Вы также можете сделать пожертвование в Фонд поддержки родильных домов банковским переводом:

Получатель: Foundation for Maternity Homes SA

Номер счета COOP Bank: EE494204278623782407.

Номер счета LHV: EE567700771001383055.

Пояснение: Jõulutunnel

«Рождественский туннель» сделал краткий перерыв вечером в половине девятого, чтобы начать с новыми силами в 21:20. Телефоны для пожертвований останутся открытыми до полудня 28 декабря.