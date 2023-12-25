Jõulutunnel собирает пожертвования для оказания помощи новорожденным

Партнер программы - фонд Sünnitusmajade Fond - помогает родильным домам по всей Эстонии поддерживать рождение здоровых детей и предотвращать проблемные ситуации во время родов. При поддержке Jõulutunnel и доноров фонд помогает приобрести реанимационные столы и кроватки для новорожденных.

Телезрители могут внести свой вклад в здоровье новорожденных, позвонив по телефонам пожертвований: 900 7701 - 5 евро, 900 7702 - 10 евро, 900 7703 - 25 евро. Вся сумма пожертвования будет использована фондом.

Jõulutunnel транслируется на ETV в понедельник, в первый день Рождества, в 18:45 и по окончании «Актуальной камеры» в 21:20, ведущие Маргит Килуметс и Маргус Саар. На канале ETV+ благотворительная программа начнется в 19:15, ведет программу Маргарита Танаева.