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Столкновение грузовика и микроавтобуса перекрыло движение

Анника Аувяэрт
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ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В понедельник, 25 декабря, в 16:40 на 33-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Пярнуском уезде произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение на месте происшествия затруднено.

В 18:00 дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар сообщила Pärnu Postimees, что движение частично восстановлено, и полиция находится на месте происшествия для регулирования движения.

В аварии участвовали грузовик и микроавтобус. По словам Нейссаар, в обоих автомобилях водители были одни. Скорая помощь доставила водителей в больницу.

Полиция призывает автомобилистов быть внимательными к скользким дорожным условиям и выбирать соответствующую скорость при движении.

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