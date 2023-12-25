Столкновение грузовика и микроавтобуса перекрыло движение

В понедельник, 25 декабря, в 16:40 на 33-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в Пярнуском уезде произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение на месте происшествия затруднено.
В 18:00 дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар сообщила Pärnu Postimees, что движение частично восстановлено, и полиция находится на месте происшествия для регулирования движения.
В аварии участвовали грузовик и микроавтобус. По словам Нейссаар, в обоих автомобилях водители были одни. Скорая помощь доставила водителей в больницу.
Полиция призывает автомобилистов быть внимательными к скользким дорожным условиям и выбирать соответствующую скорость при движении.