Протесты после выборов в Сербии: обвиняющие власть в подтасовках студенты блокируют улицы в Белграде

Протесты носили мирный характер до воскресенья 24 декабря, когда лидеры оппозиции попытались войти в здание городской ассамблеи Белграда, что вызвало столкновения между демонстрантами и полицией.

Пострадало несколько участников протестов и полицейских, было арестовано 38 человек.

В понедельник перед зданием Министерства самоуправления собрались сотни студентов, которые потребовали расследовать нарушения в списках избирателей и подозрения в краже голосов.

Они заблокировали пересечение улиц Немалина и Князя Милоша, где расположены правительственные здания.

В министерстве утверждают, что никаких нарушений в ходе выборов не было, а все заявления о так называемых «фантомных избирателях» - выдумка.

«У нас есть два варианта: сидеть дома и ждать, пока кто-нибудь решит нашу проблему - как жить в стране, где нет прав и справедливости, или мы можем попытаться что-то сделать», - заявил Сербской службе Би-би-си один из студентов.

Белград Фото: BBC

«Мы собираемся поддержать наших сокурсников в Белграде, потому что нас ограбили как нацию, это большая несправедливость, о которой люди очень долго молчали», - вторит ему студентка Екатерина Ковачева из университета Нови Сада.

Власти, в свою очередь, грозят привлечь к ответственности всех виновных в беспорядках.

«Любой вид насилия, перекрытие движения транспорта, мостов, все, что нарушает нормальную жизнь граждан, недопустимо», - заявил глава Управления полиции Ивица Ивкович.