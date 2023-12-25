В центре Белграда продолжается акция протеста жителей страны, которые обвиняют власти в подтасовках на состоявшихся 17 декабря местных и парламентских выборах в Сербии. В понедельник несколько сотен студентов заблокировали улицы около здания Министерства государственного и местного самоуправления Сербии.
Протесты после выборов в Сербии: обвиняющие власть в подтасовках студенты блокируют улицы в Белграде
Протесты носили мирный характер до воскресенья 24 декабря, когда лидеры оппозиции попытались войти в здание городской ассамблеи Белграда, что вызвало столкновения между демонстрантами и полицией.
Пострадало несколько участников протестов и полицейских, было арестовано 38 человек.
В понедельник перед зданием Министерства самоуправления собрались сотни студентов, которые потребовали расследовать нарушения в списках избирателей и подозрения в краже голосов.
Они заблокировали пересечение улиц Немалина и Князя Милоша, где расположены правительственные здания.
В министерстве утверждают, что никаких нарушений в ходе выборов не было, а все заявления о так называемых «фантомных избирателях» - выдумка.
«У нас есть два варианта: сидеть дома и ждать, пока кто-нибудь решит нашу проблему - как жить в стране, где нет прав и справедливости, или мы можем попытаться что-то сделать», - заявил Сербской службе Би-би-си один из студентов.
«Мы собираемся поддержать наших сокурсников в Белграде, потому что нас ограбили как нацию, это большая несправедливость, о которой люди очень долго молчали», - вторит ему студентка Екатерина Ковачева из университета Нови Сада.
Власти, в свою очередь, грозят привлечь к ответственности всех виновных в беспорядках.
«Любой вид насилия, перекрытие движения транспорта, мостов, все, что нарушает нормальную жизнь граждан, недопустимо», - заявил глава Управления полиции Ивица Ивкович.
Оппозиция обвиняет президента Сербии Александара Вучича и его правящую партию Сербскую прогрессивную партию (СПП) в подтасовке результатов выборов путем вброса бюллетеней, подкупа избирателей и иными способами.
СПП, по официальным данным, собрала на парламентских выборах более 47% голосов и осталась у власти. В Белграде она также набрала больше всех голосов, однако не сможет самостоятельно сформировать правящую коалицию.
Особо возмутили оппозицию выборы в городской совет Белграда: по ее мнению, власти массово завезли из провинции тех избирателей, которые искренне или корыстно поддерживают правящую партию.
Местные и международные наблюдатели также сообщали о нарушениях во время выборов, однако правительство отвергает все обвинения и называет выборы «самыми справедливыми на сегодняшний день в Сербии».
Чего добиваются студенты?
Один из участников демонстрации, студент Иван Белич заявил, что в списках избирателей имеются нарушения и есть подозрения в краже голосов.
От имени собравшихся он потребовал от Министерства государственного управления и местного самоуправления проверить и обновить списки избирателей и расследовать обвинения в краже голосов.
В министерстве утверждают, что последние 11 лет они работали над обновлением списков, предоставляя гражданам возможность самим проверять через соответствующий сайт, находятся ли они в списке избирателей.
Официально объявленные результаты приветствовали такие деятели, как Владимир Путин и Виктор Орбан.
Вечером в воскресенье Вучич выступил с экстренным обращением к нации, заявив, что волнения спровоцированы внешним вмешательством. Он не стал уточнять источник «вмешательства».
«Те, кто клялись бороться против насилия, только что подтвердили, что они и есть настоящие бандиты», - сказал президент Сербии.