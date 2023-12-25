Эксперт: «Осматривая наши магазины, становится ясно, что пища стала очень дорогой для жителей Эстонии»

Экс-президент Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты (EPKK) Роомет Сырмус посетил палату, где председатель правления EPKK Антс Ноот вручил ему знак и сертификат почетного члена палаты. Принимая награду, Сырмус заявил, что экспортный потенциал эстонских производителей пищевых продуктов высок благодаря чистому производству и окружающей среде, которые по сравнению с остальным миром уникальны.
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В палате состоялась торжественная церемония вручения знаков двум ранее удостоенным почестей людям: Роомету Сырмусу и Вево Олевсоо. Знак почетного члена палаты был вручен Сырмусу задним числом, так как осенью, во время церемонии награждения, он находился в Германии по рабочим делам. Вручая сертификат и знак почетного члена палаты, руководитель палаты Антс Ноот напомнил о статусе почетного члена и сказал, что почетным членом EPKK может быть лицо, активно способствующее достижению целей палаты и имеющее значительное место и значение в развитии и деятельности палаты.