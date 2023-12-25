Эксперт: «Осматривая наши магазины, становится ясно, что пища стала очень дорогой для жителей Эстонии»

В палате состоялась торжественная церемония вручения знаков двум ранее удостоенным почестей людям: Роомету Сырмусу и Вево Олевсоо. Знак почетного члена палаты был вручен Сырмусу задним числом, так как осенью, во время церемонии награждения, он находился в Германии по рабочим делам. Вручая сертификат и знак почетного члена палаты, руководитель палаты Антс Ноот напомнил о статусе почетного члена и сказал, что почетным членом EPKK может быть лицо, активно способствующее достижению целей палаты и имеющее значительное место и значение в развитии и деятельности палаты.

Роомет Сырмус, работающий в Берлине в эстонском посольстве в качестве экономического советника, поблагодарил сотрудников палаты за полученное признание и сказал, что проблемы эстонских фермеров и производителей пищевых продуктов все еще близки ему. В своей нынешней работе он сталкивается как с сельскохозяйственной политикой, так и с вопросами экспорта пищевой промышленности. По словам Сырмуса, он видит большой потенциал экспорта эстонской пищевой продукции, хотя и признает большие вызовы для успешной конкуренции на международном уровне.