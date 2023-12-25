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СТЫДНО ИЛИ КРУТО? ⟩ Люди высказывают свое мнение о елке, сделанной из общественных туалетов

Трийн Роос
, репортер-редактор портала Elu24
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Так выглядит рождественская елка, сделанная из общественных туалетов, ночью.
Так выглядит рождественская елка, сделанная из общественных туалетов, ночью. Фото: Tomi Saluveer

В то время как традиционная рождественская елка на центральной площади Выру является радует глаз, на окраине города установлена ​​елка из общественных туалетов, которая не оставит никого равнодушным. «У меня нет слов. Это переработка?» - сказал один. «Передозировка символизма!» - прокомментировал другой. «Если не нравится, не смотри. Спасибо создателю», - отметил третий.

Прибывающих в Выру встречает рождественская елка, собранная из общественных биотуалетов. Дерево расположено на Таллиннском шоссе напротив заправки Olerex и вызывает противоречивые эмоции. Елка из туалетов стала своеобразной традицией. В предыдущие годы елка также была установлена, и с каждым годом она становилась все выше. Елку 2019 года можно увидеть на фотографии ниже.

Рождественская елка из туалетов в Выру.
Рождественская елка из туалетов в Выру. Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees
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