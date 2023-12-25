СТЫДНО ИЛИ КРУТО? ⟩ Люди высказывают свое мнение о елке, сделанной из общественных туалетов

В то время как традиционная рождественская елка на центральной площади Выру является радует глаз, на окраине города установлена ​​елка из общественных туалетов, которая не оставит никого равнодушным. «У меня нет слов. Это переработка?» - сказал один. «Передозировка символизма!» - прокомментировал другой. «Если не нравится, не смотри. Спасибо создателю», - отметил третий.