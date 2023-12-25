«Конец не близок». Нетаньяху заявил, что Израиль усилит наступление на ХАМАС

Глава правительства Израиля сообщил об этом членам своей партии «Ликуд», рассказывая о недавней встрече с военными в секторе Газа.

«Все они просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца, - сказал премьер-министр Израиля. - Поэтому мы не будем останавливаться, мы будем продолжать воевать. Мы усилим нашу борьбу в ближайшие дни, и это будет долгая война, ее конец не близок».

Несколько дней назад Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Израиль, что израильская армия должна снизить интенсивность своих ударов по Газе, чтобы их жертвами не становилось так много мирных жителей. С аналогичными призывами выступили министры иностранных дел Франции и Германии.

После 7 октября, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, в секторе были убиты около 20,6 тыс. человек. Эти цифры в понедельник назвало подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы; по его сведениям, большинство погибших - женщины и дети.

В результате атаки ХАМАС на Израиль были убиты около 1,2 тыс. израильтян, подавляющее большинство из них - мирные жители. Около 240 человек были взяты в заложники и отправлены в Газу; по данным Израиля, 132 человека все еще остаются в плену ХАМАС.