ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Словесное оружие остается важным инструментом российской агрессии против Украины

Пропаганда, посредством которой ее распространители стремятся сформировать определенные взгляды и представления о конкретных событиях для достижения своих целей или получения общественной поддержки, обычно распространяется через СМИ. Анастасия Лопина, студентка магистерской программы Тартуского университета, пишет о том, что с развитием технологий и прогрессом цифровой эпохи набор инструментов пропаганды расширился, и анализирует, как РФ использовала эти новые возможности в ходе военной агрессии против Украины.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Россия годами использовала пропаганду для оправдания своих агрессивных войн. Пропагандистская машина Кремля ориентирована не только на внутреннюю российскую аудиторию, но и на зарубежное сообщество, кремлевские онлайн-вещатели и средства массовой информации продвигают пропагандистские повествования и нарративы на английском, арабском, испанском, немецком и других языках. Примером тому является телеканал RT (Russia Today).
Средства пропаганды являются неотъемлемой частью силового воздействия Российской Федерации во время агрессивных действий. Российско-украинская война не стала исключением. В частности, полномасштабное вторжение России на территорию Украины с февраля 2022 года ознаменовалось еще большей волной дезинформационных атак, пропагандистских тактик и манипулятивных заявлений. Осуществляя агрессию против украинского народа, Россия использует не только физическое оружие на поле боя, она использует и оружие слова - убийственные слова, направленные на подрыв украинского единства и безопасности.
С развитием цифровой эпохи пропагандисты получили новые возможности
Прежде чем анализировать примеры того, как Россия распространяет пропагандистские нарративы, стоит определить, что такое пропаганда. Пропаганда - это деятельность, направленная на распространение языка, концепций, изображений и других символов с целью воздействия на общественное мнение. Пропаганда, посредством которой ее распространители стремятся сформировать определенные взгляды и представления о конкретных событиях для достижения определенных целей или получения общественной поддержки, обычно распространяется через средства массовой информации. Однако с развитием технологий и прогрессом цифровой эпохи набор пропагандистских инструментов был расширен.
Теперь пропагандисты используют фотофейки, которые представляют собой ложные или измененные изображения, направленные на манипулирование информацией; дипфейки, представляющие собой специально созданные изображения опеделенного человека, сделанные с помощью искусственного интеллекта; различные приемы манипуляции, искажения и создания мифов (особенно касающихся истории). Они также продвигают пропагандистские идеи посредством анимационных фильмов. Больше об этих приемах, которые Российская Федерация использует в политической деятельности, можно узнать из примеров, которые я анализирую ниже.
Искажение фактов
Ярким примером использования Россией пропаганды, направленной на разжигание ненависти к украинцам, сильных эмоций, и на прославление образа России как сверхдержавы и непобедимой империи, является статья российского интернет-издания РИА Новости. В апреле 2022 года это государственное информационное агентство опубликовало статью «Что Россия должна сделать с Украиной?»; в ней содержались призывы еще больше ненавидеть украинцев как нацию, раздувалась ксенофобия - враждебное отношение к другому народу среди собственного населения.
Пропагандистская статья начиналась словами о том, что «нацистская, бандеровская Украина, враг России и инструмент Запада по уничтожению России, нам [России] не нужна». Далее автор утверждает, что в Украине российскими войсками должна быть использована так называемая денацификация, которая в понимании РФ является мерой по ликвидации украинского так называемого нацизма. Украинцы, которых Россия называет нацистами (сторонниками политического движения – нацизма), «взявшие в руки оружие», очевидно для защиты своей территории и дома, по мнению пропагандистов, «должны быть по максимуму уничтожены на поле боя».
Тезис о ВСУ и других воинских формированиях, которые «равно причастны к запредельной жестокости в отношении мирного населения, равно виновны в геноциде русского народа, не соблюдают законы и обычаи войны», вызывает логичный вопрос: украинцы вторглись в Россию, или, может быть, все-таки российские войска вторглись на территорию суверенного государства и начали осуществлять геноцид украинского населения?
Статья искажает факты, и вместо того, чтобы называть вещи своими именами, автор статьи называет независимость суверенного государства «нацификацией» Украины.
Примечательно, что в этой статье автор использует эмоциональные слова, называя украинский народ «социальным болотом», а также подчеркивает естественность роли судьи для якобы «великой державы» России, и говорит о том, что Украина должна пережить этот исторический урок в форме войны. Возникает еще один вопрос: кто позволил Российской Федерации решать, кто и какие уроки должен извлечь? Кто позволил ей вмешиваться во внутренние дела другой страны? Ответ очевиден: Россия, находясь в имперской позиции, не замечает международно признанных границ, переходит их и совершает агрессивные действия на территории Украины.
Дипфейки
Еще одним примером того, как Россия, используя новые технологии, продвигает свою пропаганду, направленную на дискредитацию украинской власти в глазах украинского народа и западных стран, является дипфейковое видео Зеленского. В марте 2022 года российские СМИ опубликовали новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы выступил с видеообращением к гражданам Украины с призывом сложить оружие.
Согласно дипфейковому видео, президент Украины Зеленский якобы призывает украинский народ сдаться и прекратить защищать территории Украины: «Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям». Провокационный видеоролик был запущен с целью дискредитировать власть в Украине среди украинцев, чтобы мирное население в итоге сложило оружие и перестало защищать свои границы. В тот же день президент Украины записал на своем Telegram-канале настоящее видеообращение относительно подобных манипуляций и дезинформации, которое еще раз подтвердило лживость российских СМИ и их пропаганды.
Специальная пропаганда для детей
Еще одним примером того, что Россия продвигает свои пропагандистские нарративы, причем не только для взрослых, но и для детей, является русский мультфильм про «Ваню и Колю». В мультфильме пропагандисты проводят сравнение, изображая Украину и Россию как якобы двух лучших друзей - Ваню и Колю, которые потом поссорились из-за того, что Мыкола (образ Украины) хотел перейти в другой класс (образ проевропейского западного вектора, который выбрала Украина). Затем, по версии пропагандистов, Мыкола начал избивать остальных своих друзей (ложная апелляция к версии о том, что украинцы стреляют сами в себя и якобы осуществляют агрессию против местного населения в Донецкой и Луганской областях). Мультфильм заканчивается фрагментом о том, что Россия (образ мальчика Вани), якобы как поборница мира, хочет защитить этих «друзей», которых Украина начала «оскорблять», и стремится сохранить отношения «братских народов». Хотя на самом деле именно Россия уже с 2014 года проводила военные операции на территории Украины.
Таким образом, Россия систематически применяет пропаганду и различные методы для оправдания своих агрессивных действий и использует на поле боя не только физическое оружие, но и оружие слова - убийственные слова, направленные на подрыв украинского народа и его безопасности.