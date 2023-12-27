ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Словесное оружие остается важным инструментом российской агрессии против Украины

Согласно дипфейковому видео, президент Украины Зеленский якобы призывает украинский народ сдаться и прекратить защищать территории Украины: «Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям». Провокационный видеоролик был запущен с целью дискредитировать власть в Украине среди украинцев, чтобы мирное население в итоге сложило оружие и перестало защищать свои границы. В тот же день президент Украины записал на своем Telegram-канале настоящее видеообращение относительно подобных манипуляций и дезинформации, которое еще раз подтвердило лживость российских СМИ и их пропаганды.

Специальная пропаганда для детей

Еще одним примером того, что Россия продвигает свои пропагандистские нарративы, причем не только для взрослых, но и для детей, является русский мультфильм про «Ваню и Колю». В мультфильме пропагандисты проводят сравнение, изображая Украину и Россию как якобы двух лучших друзей - Ваню и Колю, которые потом поссорились из-за того, что Мыкола (образ Украины) хотел перейти в другой класс (образ проевропейского западного вектора, который выбрала Украина). Затем, по версии пропагандистов, Мыкола начал избивать остальных своих друзей (ложная апелляция к версии о том, что украинцы стреляют сами в себя и якобы осуществляют агрессию против местного населения в Донецкой и Луганской областях). Мультфильм заканчивается фрагментом о том, что Россия (образ мальчика Вани), якобы как поборница мира, хочет защитить этих «друзей», которых Украина начала «оскорблять», и стремится сохранить отношения «братских народов». Хотя на самом деле именно Россия уже с 2014 года проводила военные операции на территории Украины.