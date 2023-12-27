МНЕНИЕ ⟩ Итоги года в Силламяэ глазами председателя горсобрания: открытие новой школы, запуск новой системы сбора отходов

Количество детей в городе практически ежегодно снижается, а количество зданий школ и детских садов долгие годы оставалось неизменным. Такая проблема характерна для большинства самоуправлений Эстонии.

Поэтому пришлось идти на непопулярные меры и объединять детские сады и школы, что также сопровождалось большими переселениями. А освободившееся здание Эстонской основной школы в итоге заполнили различными городскими организациями.

Сюда переехали кружки детского творчества, филиал городской библиотеки, редакция местной газеты «Силламяэский вестник», центр пенсионеров и многие другие организации. Поэтому 2023 год мы можем назвать годом великих переездов и переселений.

Переход на эстоноязычное образование - одна из главных тем и проблем уходящего года. По этому поводу было сказано и написано так много, что ничего нового добавить невозможно, а повторяться не хочется. Дело не в желании или нежелании переходить на эстоноязычное обучение. Этого желания у всех столько, что хоть убавляй. Основная проблема в огромной нехватке педагогов, владеющих эстонским языком на требуемую категорию для детских садов и школ, особенно в Ида-Вирумаа. Пытаемся ее решать как можем на своем уровне, но без помощи государства обойтись невозможно.

Обращение с отходами

На второе место по значимости из городских событий года можно поставить введение в действие новых правил по обращению с отходами.