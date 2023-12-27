Портал Rus.Postimees предлагает влиятельным политикам, депутатам собраний самоуправлений Ида-Вирумаа подвести итоги 2023 года, сфокусировав внимание как на позитивных, так и на негативных переменах в местной жизни. Председатель горсобрания Силламяэ Валерий Абрамович (Центристская партия) пишет о достижениях городских властей в реорганизации сети школ и детских дошкольных учреждений, в переходе на новую систему сбора мусора, в строительстве велодорожек, а также о модернизации отделения по уходу в Силламяэской больнице.
МНЕНИЕ ⟩ Итоги года в Силламяэ глазами председателя горсобрания: открытие новой школы, запуск новой системы сбора отходов
Одна из декабрьских традиций - подведение итогов уходящего года. Наступает подходящий момент для того, чтобы еще раз освежить в памяти наиболее важные события, вспомнить и проанализировать, что получилось, а что реализовать не удалось.
Итак, как прошел для нас, жителей Силламяэ, 2023 год; остановлюсь на наиболее значимых событиях.
Образовательная сфера
На первое место поставлю достижения в сфере образования. В начале года свои двери распахнула новая школа Vanalinna kool. В городе появилось современное здание с оригинальным внешним и внутренним дизайном. Про то, как школу строили и пускали в эксплуатацию, можно написать целый роман. Думаю, что некоторые работники строительного отдела городской управы и директор школы за это время сократили продолжительность своей жизни лет на пять каждый, если не больше.
Но это все остается за кулисами. Главное, что ученики и работники школы получили совершенно новую, современную учебную и рабочую среду. Когда я нахожусь внутри этого здания, его внутреняя атмосфера каким-то чудесным образом воздействует и на меня. Я как будто молодею и начинаю мыслить более креативно.
В текущем году мы провели в городе реорганизацию сети школ и детских дошкольных учреждений. Во-первых, из муниципального подчинения Эстонская основная школа и гимназия перешли под юрисдикцию государства и перебрались в другие здания и помещения. Шаг этот был весьма целесообразный и прагматичный. Государство имеет гораздо больше возможностей и денег для организации учебного процесса и подбора высококвалифицированных учителей со знанием эстонского языка. Школьники от этого только выиграли и будут получать более качественное и конкурентоспособное образование.
Количество детей в городе практически ежегодно снижается, а количество зданий школ и детских садов долгие годы оставалось неизменным. Такая проблема характерна для большинства самоуправлений Эстонии.
Поэтому пришлось идти на непопулярные меры и объединять детские сады и школы, что также сопровождалось большими переселениями. А освободившееся здание Эстонской основной школы в итоге заполнили различными городскими организациями.
Сюда переехали кружки детского творчества, филиал городской библиотеки, редакция местной газеты «Силламяэский вестник», центр пенсионеров и многие другие организации. Поэтому 2023 год мы можем назвать годом великих переездов и переселений.
Переход на эстоноязычное образование - одна из главных тем и проблем уходящего года. По этому поводу было сказано и написано так много, что ничего нового добавить невозможно, а повторяться не хочется. Дело не в желании или нежелании переходить на эстоноязычное обучение. Этого желания у всех столько, что хоть убавляй. Основная проблема в огромной нехватке педагогов, владеющих эстонским языком на требуемую категорию для детских садов и школ, особенно в Ида-Вирумаа. Пытаемся ее решать как можем на своем уровне, но без помощи государства обойтись невозможно.
Обращение с отходами
На второе место по значимости из городских событий года можно поставить введение в действие новых правил по обращению с отходами.
Долгое время в Силламяэ вывоз мусора осуществлялся специальными мусоровозами. Это было удобно для многих жителей города и вполне экологично. Вывоза мусора не приходилось ждать днями, тем более - неделями. Он сразу же вывозился за пределы города на мусорную свалку. Горожане к этому привыкли и не без оснований гордились своей системой, сохранившейся еще с советских времен. Правда, все-таки довольны мусоровозами были далеко не все. Дело в том, что вывоз мусора осуществлялся в строго в определенное время и для части жителей города это было неудобно. Да и процент сортированного мусора в Силламяэ был одним из самых низких в Эстонии.
Все это могло продолжаться еще долго, но время идет вперед. Проблема сортировки мусора, превратившись в глобальную мировую проблему, добралась и до Силламяэ. И тогда выяснилось, что однокамерные машины для вывоза отсортированного на несколько видов мусора совершенно не пригодны. А специальных многокамерных мусоровозов, предназначенных для этой цели, нет.
После долгих дебатов и дискуссий городские власти пришли к выводу, что сохранить старую систему вывоза мусора, даже приделав к ней «костыли», не удастся. Поэтому единственно правильным выходом из этой ситуации выглядел переход на контейнерную систему сбора и вывоза мусора, как это делается везде в Эстонии, да, собственно говоря, и во всем мире.
В результате с 1 сентября эта реформа была осуществлена. Было непросто. Отказываться от того, к чему привыкали десятилетиями, сложно. Какие-то вещи удалось просчитать и предвидеть заранее, какие-то решения появились в процессе реализации новых правил. Но в целом все прошло спокойно и организованно.
Без преувеличения могу сказать, что тому, как был осуществлен переход на контейнеры, по пятибалльной системе можно поставить твердую четверку. Председатели квартирных товариществ и местное предприятие, отвечающее за благоустройство в городе, МЕКЕ, со своей задачей справились.
Главное, что удалось добиться того, ради чего этот переход на контейнеры был задуман - горожане начали сортировать мусор, чего раньше практически не делали.
Велодорожка и тематический парк
На третье место по значимости среди достижений я бы поставил строительство и сдачу в эксплуатацию новой пешеходно-велосипедной дорожки и тематического парка 50-х годов «Таинственный город».
Новая дорожка соединила гордость нашего города, морской променад, с большой сетью других пешеходно-велосипедных дорожек города, построенных ранее. Теперь из новой части города попасть на морской променад можно по проходящей вдоль моря дорожке, минуя городские улицы, по которым ездят машины.
Городские променады стали многокилометровыми, и мы еще ощутимее приблизились к нашей заветной мечте - соединить два города, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, комфортабельной пешеходно-велосипедной тропой. Я верю в то, что это когда-нибудь случится.
Новый тематический парк «Таинственный город», разместившийся около городского музея и вызвавший оживленную дискуссию в инфосреде, с легкой руки журналистов получил негласное название «сталинский». Может, для кого-то он и впрямь «сталинский», но для нас он наш, родной, силламяэский.
В этом парке молодежь города и гости могут ближе познакомиться с историей города. Люди «золотого» возраста вспомнят времена своей молодости. Кто-то с грустью, ну а кто-то, может, и с неприязнью. Но в 50-х годах именно здесь родился город Силламяэ, вырос и расцвел. Это наша память, наша история. Историю, как и родителей, не выбирают и не меняют. Она такая, какая есть, и другой у нас нет.
Дома попечения
И еще одно событие текущего года, о котором я должен упомянуть. Это изменение в финансировании домов по уходу. Государство большую часть оплаты услуг домов попечения взяло на себя, выделив местным самоуправлениям для этого значительные финансовые средства. Наш город получил примерно 400 000 евро на вторую половину года.
В Силламяэской больнице такое отделение существует много лет. Мы почувствовали ощутимую помощь. Работы по обновлению системы финансирования было много, но она того стоила. В прежние времена отделение по уходу буквально задыхалось от безденежья, мизерных зарплат и необходимости экономии каждого цента. Сейчас количество персонала по уходу увеличилось. Труд этих работников стал оплачиваться более достойно и справедливо. Появились средства для покупки нового оборудования, современных кроватей, для ремонта помещений.
Все это позитивно сказалось на клиентах. Они стали получать более качественный уход. Люди это заслужили. А финансовые обязательства родственников уменьшились. Надеемся, что эта реформа в сфере домов по уходу пришла всерьез и надолго.
О плохом и проблемах писать не хочу. Конечно, не обошлось и без всего этого, но уверен, что осветить эту тему и без меня найдутся желающие. В целом я рад за наш город. Есть чем гордиться. По внешнему облику, по архитектуре Силламяэ всегда был жемчужиной Эстонии, хотя долгое время и закрытой от других глаз. За последние 10 лет город очень сильно изменился в лучшую сторону. Такого интенсивного строительства новых объектов и ремонтных работ, не было, наверное с самого момента основания города. Приезжайте к нам в гости, и вы убедитесь в этом сами.