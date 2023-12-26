Нетаньяху выдвинул условия достижения мира на Ближнем Востоке

По словам премьера, идею уничтожить ХАМАС «поддерживают США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны», для ее реализации необходимо «демонтировать военный потенциал» группировки, а также «положить конец ее политическому правлению в Газе».

По мнению Нетаньяху, также нужно добиться того, чтобы Газа «никогда больше не использовалась в качестве базы для нападения» на Израиль. Для этого потребуется «создание временной зоны безопасности по периметру Газы», а также формирование механизма инспекций на границе анклава с Египтом, отвечающего требованиям израильской безопасности.

Кроме того, продолжает израильский лидер, гражданское общество Палестины «необходимо преобразовать таким образом, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал ее».

«Это, вероятно, потребует мужественного и морального лидерства», - пишет Нетаньяху, добавляя, что «ожидание того, что Палестинская национальная администрация (ПНА) демилитаризирует Газу, является несбыточной мечтой».

При этом он обвинил главу ПНА Махмуда Аббаса в том, что тот «даже не может заставить себя осудить зверства 7 октября» - день нападения ХАМАС на Израиль.

«Как только ХАМАС будет уничтожен, Газа демилитаризована, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, Газа может быть восстановлена, и перспективы более широкого мира на Ближнем Востоке станут реальностью», - резюмирует Нетаньяху.