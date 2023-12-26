Кабмин Украины внес в парламент законопроект об изменениях в мобилизации

Текст документа не опубликован, однако журналисты издания "Громадьске" смогли ознакомиться с пояснительной запиской к нему. В ней перечислены основные изменения, которые предлагается внести в законодательство.

В частности, максимальный призывной возраст планируется снизить с 27 до 25 лет. После этого мужчины будут подлежать не призыву на срочную службу, а мобилизации. Повестки в территориальные центры комплектования предлагается отправлять, в том числе, через электронный кабинет призывника, военнобязанного или резервиста, либо на его электронную почту. В законопроекте также прописано ограничение прав граждан Украины, уклоняющихся от постановки на воинский учет или прохождения военной службы.

Кроме того, предлагается ввести базовую общевойсковую подготовку продолжительностью до трех месяцев для всех граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях, а из перечня выводов военно-врачебных комиссий - исключить заключения об ограниченной пригодности к военной службе.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект призван создать условия для надлежащего укомплектования воинских подразделений при отражении вооруженной агрессии против Украины, передает "Громадьске".

В Украине предлагается мобилизовать еще полмиллиона человек

На заседании Ставки верховного главнокомандующего прозвучало предложение мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря. По его словам, военные предложили сделать это для защиты государства и потенциальных контрнаступательных действий. Зеленский назвал озвученную цифру"очень серьезной и потребовал больше аргументов в пользу этого шага.

Эксперты, опрошенные DW, разошлись во мнениях по поводу осуществимости идеи. Украинский публицист и ученый, ветеран боевых действий Евгений Дикий заявил, что это "абсолютно реально" при надлежащей подготовке, и что так можно будет заменить истощенных физически и морально бойцов на фронте.

В то же время генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко указал на проблемы с набором людей в армию. А Владимир Дубровский из общественной организации СASE-Украина подсчитал, что на зарплату новых военнослужащих потребуется около 170 млрд гривен в год, а сама мобилизация полумиллиона человек приведет к падению ВВП Украины примерно на 10 процентов.