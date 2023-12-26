Эксперт: нынешний уровень безработицы невысок по меркам масштаба кризиса в экономике

Как считает руководитель корпоративного банкинга Swedbank Eesti Ээро Треуманн, предприниматели в Эстонии накопили достаточно большой капитал, но из-за бюрократических и других препятствий инвестировать его в Эстонию сложно, есть риск, что вскоре его начнут вкладывать за пределами страны, пишет dv.ee.
При этом эксперт надеется, что Эстония вместе с местными самоуправлениями все же изыщет возможность использовать эти местные деньги внутри страны.
Треуманн также отметил, что нынешний уровень безработицы невысок по меркам масштаба кризиса в экономике. Он объясняет это тем, что предприниматели не хотят избавляться от обученных сотрудников, чтобы не попасть в ситуацию, в которой после пандемии COVID19 оказались рестораны, сократившие персонал и не имеющие возможности вновь его нанять, когда наступили лучшие времена.
Кроме того, предприятия избавляются от арендных сотрудников с частичной занятостью, которые не попадают в статистику.
Читайте подробнее на dv.ee.