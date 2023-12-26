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Экспорт продуктов питания из Финляндии растет: место России заняла Швеция

rus.postimees.ee
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Российский двуглавый орел на фоне флага Швеции на Рыночной площади в Хельсинки.
Российский двуглавый орел на фоне флага Швеции на Рыночной площади в Хельсинки. Фото: Martin Meissner

Вопросы внешней политики и политики безопасности, а также изменение климата все больше влияют на продовольственные рынки, пишет Yle.

Стоимость экспорта продуктов питания из Финляндии выросла на 65 процентов с 2010 года.

Обратные санкции, введенные Россией в 2014 году, нанесли большой удар именно по экспорту продуктов питания, после чего Финляндия стала активно перенаправлять экспорт в другие страны. Швеция заняла место России как крупнейшая страна-экспортер финских продуктов питания. Также растут рынки Германии и Франции.

Вопросы внешней и безопасностной политики, а также изменение климата все больше влияют на продовольственные рынки.

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