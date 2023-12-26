На дорогах Эстонии произошло четыре серьезных ДТП: пострадали шесть человек

Как передала BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, первое ДТП произошло в понедельник в 07.52 на перекрестке дороги Тыйтоя - Хяэдемеэсте и шоссе Таллинн - Пярну - Икла в деревне Аруметса волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда. 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на своем легковом автомобиле Audi A6 неосмотрительно выехал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с грузовиком Volvo FH-500, которым управлял 41-летний мужчина. Водитель Audi получил травмы и был доставлен в больницу.

В 16.38 в деревне Хаава Тартуской волости на 123-м километре дороги шоссе Йыхви - Тарту - Валга произошло ДТП, в котором 36-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Megane, на скользкой дороге потеряла контроль над машиной и та скатилась в кювет на противоположной стороне дороги. Водитель и пассажир, 4-летняя девочка, получили травмы и были доставлены в больницу.

В понедельник в 16.40 в Пярнуском уезде, в волости Пыхья-Пярнумаа, в деревне Юннасте, на 34-м километре шоссе Пярну - Раквере - Сымеру фургон Volkswagen Transporter под управлением 60-летнего мужчины столкнулся с грузовиком Volvo FH460, за рулем которого находился 57-летний мужчина. Водители обоих автомобилей пострадали в этой аварии и были доставлены в больницу.

В 23.58 в волости Пыльва в деревня Коорвере на 11 километре дороги Пыльва - Реола 36-летний мужчина не справился с управлением своим автомобилем Renault Master — автомобиль съехал в кювет с левой стороны дороги и несколько раз перевернулся. Водитель Renault получил травмы и был доставлен в больницу.