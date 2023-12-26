«Идет кровавая битва за клиента»: рынок коммерческой недвижимости переживает непростые времена

«Кровавые битвы идут в сегменте коммерческой недвижимости, прежде всего за сделки по аренде старых офисных зданий», – заявил Кокк.

По его словам, доля вакантных площадей, видимых или невидимых («невидимые» вакансии возникают в ситуации, когда договор еще действует, но потребность в площади уменьшилась или исчезла), высока в старых зданиях и продолжит расти в ближайшем будущем.

До сих пор рост рынка аренды коммерческой недвижимости был обусловлен ИТ-сектором, но сегодня технологические компании также пересматривают существующие обязательства в отношении коммерческих помещений, корректируя их в зависимости от реальной нужды в помещениях.

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